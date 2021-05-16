羅致光：工會受國安法規管　勞工處不排除取消違例工會登記 (12:25)

羅致光指出，如個別已登記職工會涉嫌違反《職工會條例》，職工會登記局會作出跟進，而跟進工作不一定在收到投訴時才展開，勞工處有責任根據其掌握的資訊作出主動跟進。

羅致光稱，勞工處職工會登記局處理於2019年底出現如「海嘯式」的新職工會申請登記潮，已登記職工會的數目已由2019年底的917個，上升54%至2020年底的1410個。在2020年接獲的新職工會登記申請共有4289宗，其間完成登記的有495宗，較過往4年每年平均完成登記數目急升20倍至62倍不等；在2020年有247宗撤回申請，單在今年4月便有64宗撤回申請。隨着新登記職工會數目持續上升，職工會登記局執行《職工會條例》的工作亦需全面提升，以確保所有職工會遵守《職工會條例》。

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