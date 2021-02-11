新增6地點納強制檢測　包括何文田怡景大廈、深水埗白田邨13座【附名單】 (23:38)

任何人在5月2日至15日曾身處任何下列指明地方逾兩小時，須於5月18日或之前接受強制檢測：

‧何文田窩打老道67E號怡景大廈

‧深水埗白田街51號白田邨13座

‧何文田自由道2號九龍總商會大廈地下（部分）及一樓漢師幼稚園（龍總）

任何人在指定期間曾身處任何下列指明地方逾一小時，須於5月18日或之前接受強制檢測：

屬再次檢測的指明地方

‧中環皇后大道中15號置地廣場中庭3樓322號舖Urban Bakery Works（4月15日至5月5日）

‧中環遮打道10號置地太子2樓201-2號舖Oliver's the Delicatessen（4月15日至5月5日）

‧荃灣青山公路荃灣段398號愉景新城（只包括商場）（4月26日）

其他較早到期的強制檢測公告

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