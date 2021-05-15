一代社工馮可立逝世　安息禮拜今舉行　張炳良：一個時代的過去 (18:45)

支聯會常委麥海華亦在台上分享，提及立叔過去曾抬棺材抗議，隨後獲布政司約見，最終爭取到油麻地艇戶上樓，而立叔亦爭取修訂公安條例，法例後來放寬至30人集會不用申請，惟時移世易，日後能否以抗議爭取權益，只能拭目以待。麥海華指出立叔和平、理性、非暴力，成為社工的楷模，他的離去，可能象徵一個和平抗爭時代的終結。

立叔的安息禮拜由基督教循道衛理聯合教會前任會長盧龍光主禮，張炳良、麥海華、民主黨前主席楊森等人扶靈。勞工及福利局長羅致光亦有出席安息禮拜儀式，惟未有上台分享。他在馮可立紀念冊上撰文稱，40多年前他仍修讀社工碩士課時，在社工活動中認識立叔，而最後一次與立叔合作是2014年政改討論期間，他與立叔同是18學者方案的成員，他形容「一代社工，就此離去，茫然若失」。

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