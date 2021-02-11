7人扮銀行職員及律師　騙退休漢340萬元 (16:39)

旺角警區重案組第一隊案件主管陳浩軒表示，本月接獲一名退休漢報案，他早前接到一個訛稱是銀行職員的來電，對方向他推銷低息貸款方案，並聲稱可提供1000萬元貸款。受害人其後到位於旺角商業中心、偽裝成律師樓的辦公室內商討細節，騙徒聲稱是律師，代表銀行處理貸款，並要求受害人交出保證金完成貸款程序。

受害人不虞有詐，簽署協議書及交出一張340萬元支票，騙徒得手後失去聯絡，受害人其後向銀行查詢始發現被騙。旺角重案組接手調查，昨午（14日）在旺角及紅磡拘捕5男2女，年齡介乎18至43歲，警員在他們身上共檢獲38萬元現金、多張銀行卡及犯案時身穿衣物。被捕男女報稱運輸工人及無業，他們正被扣查，不排除更多人被捕。

商業罪案調查科高級督察張文瀚指出，騙徒常假扮銀行職員或財務中介公司職員，聲稱有一筆特低息貸款或樓宇貸款給受害人，但會要求受害人預先繳交一筆金錢，如保證金、行政費或手續費，貸款才獲批。另外，有騙徒亦會指示受害人將款項存入指定銀行戶口，聲稱是用作開立投資戶口或資產審查；亦有騙徒要求受害人到指定財務公司借貸，再將貸款匯入指定戶口，過程中騙徒聲稱受害人不用債還該筆款項，其後則失去聯絡。

今年首3個月，警方破獲37宗詐騙案，涉款約1200萬元，相比去年同期破獲164宗案件涉及2900萬元，案件數目及涉款金額均下降。