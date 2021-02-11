11人涉網騙電騙830萬被捕　警凍結逾2000萬元犯罪得益 (15:40)

毒品調查科財富調查組署理警司張恒暉稱，去年10月至今年2月，15名受害人分別墮電話騙案、網上情緣及投資騙案，共損失830萬元，他們按照指示將款項存入指定銀行戶口，主腦再將騙款轉帳至妻子戶口套現。15名受害人年齡介乎18至90歲，8人為非本地人，單宗最大損失為電話騙案，事主被騙231萬。

警方昨（14日）搜查全港多處，拘捕6男5女，年齡介乎22至57歲，主腦是50歲無業漢，其51歲妻子報稱家庭主婦，主要負責收取騙款；25歲本地男運輸工人則負責在網上社交平台，以搵快錢招攬收買銀行戶口以收取騙款及洗黑錢。其餘被捕人則涉開設及借出戶口，或收取數千元報酬賣戶口，他們報稱送貨員、保安、廚師、學生、無業，調查相信他們因經濟困難借出個人銀行戶口及洗黑錢。

調查發現，主腦夫婦除了收取案中受害人騙款，還有收取其他騙款，警方正調查所涉案件，現時已凍結2450萬元犯罪得益。探員在被捕人住所檢獲大量銀行卡及銀行文件，相信疑犯利用銀行卡收取騙款。