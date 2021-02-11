新冠肺炎｜華大確診員工疑因污染致陽性　食衛局要求華大、安球實驗室提交報告 (20:49)

【20:44】食物及衛生局回覆本報查詢表示，華大基因員工感染一事是否涉及實驗室事故或其他事宜，須深入了解找出原因，正要求相關實驗室，即華大基因（相關者所屬實驗室）及安球醫學化驗所有限公司（採集和檢測相關者樣本的實驗室）就事件提交調查報告。

【19:50】華大基因：從沒使用武漢病毒株作陽性對照

華大基因回應稱，其化驗所進行的新冠病毒核酸測試一直使用合成基因序列作為「陽性對照」，從沒有使用原武漢病毒株作為參照，涉事員工也從未進入檢測實驗室，不可能在華大基因受到陽性對照感染；並稱衛生防護中心證實該員工只有S蛋白抗體，沒有N蛋白抗體，反映他曾接種復必泰疫苗，但沒有受新冠病毒感染。華大基因亦稱，根據衛生防護中心的意見，有關樣本可能因受到污染而導致陽性結果。

【18:20】安球化驗所：個案樣本同日其他樣本無陽性結果

安球醫學化驗所回應稱，化驗所過去近一個月只檢測出該宗陽性個案，與其樣本同一日化驗的其他樣本沒有出現陽性結果，故此該樣本受其他陽性樣本污染的可能性並不存在。

對於有說樣本可能受陽性對照污染，化驗所指出所採用試劑中陽性對照的病毒株，並非完整的病毒株，而只是新冠病毒核酸的其中一段基因片段，故此安球化驗所不應該是導致樣本發生任何假陽性結果的源頭。

【17:19】張竹君：個案不似真正染病 如確定污染將刪個案

衛生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會表示，專家分析後認為該名華大基因文職員工（個案11801）不似真正染病，可能是樣本受到污染；樣本如何受污染有待研究，如確定是污染個案，衛生署將刪除其個案，後續個案會重用其個案編號。與個案相關的約10名密切接觸者均無病徵或陽性檢測結果，若再檢測屬陰性就可解除檢疫。

張竹君稱，該個案是香港人，最近沒有返內地，並非經由華大檢測後確診。

【15:08】港大教授潘烈文料樣本因污染驗出陽性

潘烈文懷疑，華大基因男員工在工作地方污染了自己而驗出陽性，或其檢測樣本被污染致化驗呈陽性，並非真的染病。

潘烈文續解釋，做檢測時需要有陽性對照（positive control），當中可帶有病毒的基因，一般會用2020年初原始病毒株的基因，估計可能是這些陽性對照污染了人或樣本所致。但潘烈文指出，若化驗程序當中有污染，一般同一批化驗中會多於一個樣本假陽性。

翻查資料，衛生防護中心5月7日公布涉事華大員工確診，他曾接種兩劑復必泰新冠疫苗，入院時未驗出因感染新冠病毒產生的抗體；醫管局於5月11日公布他已出院。