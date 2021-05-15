新冠肺炎｜華大確診員工疑因污染致陽性　張竹君：如確定將刪個案 (17:19)

張竹君稱，該個案是香港人，最近沒有返內地，並非經由華大檢測後確診。

【15:08】華大基因29歲男員工本月確診感染新型冠狀病毒，列本地個案，一直感染源頭不明。香港大學公共衛生學院教授潘烈文表示，病毒基因分析發現，該個案帶的新冠病毒株是很接近2020年初在武漢爆發時的原始病毒株，而本港過去近一年已無再出現有關病毒株，認為該個案「冇乜可能喺本地被呢隻病毒株感染到」。

潘烈文懷疑，該個案在工作地方污染了自己而驗出陽性，或其檢測樣本被污染致化驗呈陽性，並非真的染病。

潘烈文續解釋，做檢測時需要有陽性對照（positive control），當中可帶有病毒的基因，一般會用2020年初原始病毒株的基因，估計可能是這些陽性對照污染了人或樣本所致。但潘烈文指出，若化驗程序當中有污染，一般同一批化驗中會多於一個樣本假陽性。

翻查資料，衛生防護中心5月7日公布涉事華大員工確診，他曾接種兩劑復必泰新冠疫苗，入院時未驗出因感染新冠病毒產生的抗體；醫管局於5月11日公布他已出院。