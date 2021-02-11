蔡若蓮：國安教育非「一日之功、一校之事」　須政府與家校社會合作培養學生愛國守法 (11:51)

研討會今早於葵涌蘇浙公學舉行，數百名教育界人士出席，包括立法會前主席曾鈺成及基本法推廣督導委員會委員李浩然。教育局副局長蔡若蓮致辭時，引用內地教育部長陳寶生上月於全民國家安全日的勉辭，稱國安教育並非「一日之功、一校之事」，青少年是「扣好人生第一粒扣子」的關鍵期，希望青少年正確了解個人及國家關係，並培養責任心、守法心及愛國心，稱三者是國安教育的重要元素。

蔡若蓮說，學校須好好裝備教師正確認識憲制地位，學校管理層須發揮積極統籌作用，教師亦必須以身作則，秉持專業操守。

曾鈺成：港學生享中國人權利應承擔義務 若不理解難談國家觀念

立法會前主席曾鈺成於研討會上，就「一國兩制下，香港居民有甚麼義務和權利」演講。他表示，國民教育是根本的，如無國民觀念，跟學生談論國家安全則沒了「根」。

他說，基本法第3章已訂明香港居民的基本權利與義務，而過往學校進行公民教育時，常強調要行使公民權利，如投票權等；至於義務方面，則教學生要保護環境，但這些均與國家觀念沒什麼關係。

曾鈺成表示，「中國憲法規定的中國公民義務是否適用於香港」是既複雜又重要的問題。他解釋，如學生單從膚色、種族、文化背景及語言方面定義，難以定義自己是中國人，因他們與內地學生共通的地方，或許還不如他們與新加坡學生般多。曾鈺成認為，香港學生之所以是中國人，是因為其享用中國人權利，故亦應承擔中國人的義務，認為如學生不能理解有關概念，則難以再談民族認同及國家觀念。

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