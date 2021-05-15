警搜查旺角多處拘31人涉販毒經營賭場等　一13歲男涉搶劫襲擊恐嚇 (09:45)

探員搗破一個位於通菜街的懷疑毒窟，並拘捕42歲李姓女子，涉嫌經營毒窟、販毒及管有偽製紙幣。另外4名本地男子、兩名本地女子、4名非華裔男子、一名外籍男子及一名外籍女子，年齡介乎19至63歲，則涉嫌吸食或注射毒品被捕，外籍漢同時涉未能出示身分證明文件。

探員檢獲約33.2克懷疑海洛英、約1.6克懷疑冰毒、約8.9克懷疑大麻、約260粒懷疑咪達唑侖、一批懷疑吸食毒品工具及兩張懷疑偽製紙幣等，檢獲的毒品總市值約6.1萬元。毒窟負責人及外籍男正被扣查，其餘被捕男女獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。

探員同時破獲新填地街一個懷疑賭場，拘捕一名36歲蔡姓本地女子，涉嫌經營賭博場所，5男4女賭客則涉嫌在賭博場所內賭博被捕。另外，探員根據線報搜查區內一間夜總會，拘捕一名52歲林姓女子，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），其餘兩男兩女涉管有危險藥物被捕。

另外，探員巡查區內15間麻將館、酒吧、桑拿及遊戲機中心等娛樂場所，票控9人涉限聚令，探員向他們發出定額罰款通知書。另外，17人涉第599F章，探員向他們發出口頭警告。

行動中，探員拘捕兩名13歲及19歲男子，涉嫌與上月23日在區內發生的一宗搶劫、刑事恐嚇、刑事毁壞及襲擊致造成實際身體傷害案件有關。另一名男子疑經營派對房間，涉違反第599F章被捕。