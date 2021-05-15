港聞

天氣｜天文台料明日持續酷熱　早上局部地區有驟雨 (16:15)

【16:15】酷熱天氣警告生效。副熱帶高壓脊正為華南沿岸帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。本港方面，下午多處地區氣溫上升至34度左右。本港地區今晚（15日）及明日（16日）天氣預測，大致天晴。最低氣溫約28度。明早局部地區有驟雨，日間酷熱，最高氣溫約34度。吹和緩偏南風。展望隨後數天部分時間有陽光，下周一（17日）及下周二（18日）有幾陣驟雨。

【08:00】早上8時，天文台錄得氣溫29.3度，相對濕度77%。

高空反氣旋正為中國東南沿岸帶來普遍晴朗的天氣。預測本港今日大致天晴，日間酷熱，最高氣溫約34度，吹和緩偏南風。展望明日大致天晴及酷熱，隨後一兩日有幾陣驟雨，部分時間有陽光。預料一道低壓槽將會在下周初影響華南，並為該區帶來驟雨及雷暴。

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