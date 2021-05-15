天氣｜天文台料明日持續酷熱　早上局部地區有驟雨 (16:15)

【16:15】酷熱天氣警告生效。副熱帶高壓脊正為華南沿岸帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。本港方面，下午多處地區氣溫上升至34度左右。本港地區今晚（15日）及明日（16日）天氣預測，大致天晴。最低氣溫約28度。明早局部地區有驟雨，日間酷熱，最高氣溫約34度。吹和緩偏南風。展望隨後數天部分時間有陽光，下周一（17日）及下周二（18日）有幾陣驟雨。
【08:00】早上8時，天文台錄得氣溫29.3度，相對濕度77%。
高空反氣旋正為中國東南沿岸帶來普遍晴朗的天氣。預測本港今日大致天晴，日間酷熱，最高氣溫約34度，吹和緩偏南風。展望明日大致天晴及酷熱，隨後一兩日有幾陣驟雨，部分時間有陽光。預料一道低壓槽將會在下周初影響華南，並為該區帶來驟雨及雷暴。
防曬／中暑相關資訊：
防曬Q&A｜多雲日子不會曬傷？天文台拆解防曬謬誤【附圖：天文台紫外線指數5級】
酷熱天氣提防中暑 抹身降温忌用酒精紙巾【熱衰竭、中暑徵狀一覽】
戴口罩也要防曬 皮膚科醫生：戶外活動需全臉塗防曬 每兩小時補搽
2020年消委會報告：逾八成防曬產品未達標示效能或增患皮膚癌風險【附名單】
天文台相關資訊：
郊野公園天氣資訊QR Code 一掃即知遠足路徑最新天氣預報助揀路線【短片】
天文台「天氣資料室」睇昔日天氣 最早可查1884年1月1日【附連結】
夏季養生：
驅蚊相關資訊：
天然驅蚊DIY｜綠色達人教自製中藥驅蚊包 方便攜帶成人兒童都啱【短片】
熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm