新冠肺炎｜6地點涉變種病毒再次檢測　11校爆上呼吸道感染須強檢【附名單】 (08:50)

任何人於指定期間曾身處任何下列指明地方逾一小時，須於5月17日或之前接受強制檢測：

屬再次檢測的指明地方

‧東涌文東路35號靈糧堂秀德小學（4月8日至5月4日）

‧荃灣荃威花園1期9A舖惠康（4月22日、4月24日、4月25日或5月2日）

‧柴灣環翠道11號興華廣場（4月29日）

‧柴灣柴灣道233號新翠商場（4月29日）

‧中環德輔道中19號環球商場（只包括商場）（5月1日或5月2日）

‧中環遮打道皇后像廣場花園（5月2日）

任何人在5月1日至14日曾身處任何下列指明地方逾兩小時，須於5月17日或之前接受強制檢測：

爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病的學校

‧天水圍天瑞邨瑞心樓（第2座）地下保良局曾星如幼稚園

‧沙田隆亨邨善心樓118-125及127-130號地下香港耀能協會隆亨幼兒中心

‧將軍澳尚德邨尚明樓（第9座）4樓平台A、B及C翼竹園區神召會梁省德中英文幼稚園

‧元朗青山公路元朗段265-267號元朗三育幼稚園

‧牛頭角彩霞邨彩星樓地下2及5室協康會王石崇傑紀念中心

‧銅鑼灣東院道7號聖公會幼稚園

‧西營盤高街97B號救恩學校（小學部及幼稚園部）

‧筲箕灣東大街19號筲箕灣官立小學

‧九龍塘金巴倫道舒梨里2721地段九龍塘學校（小學部）

‧深水埗英華街3號英華小學

‧深水埗福榮街231號福榮街官立小學

其他較早到期的強制檢測公告

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