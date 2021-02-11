涉擅窺子呈分成績　教局主任10項不誠實取用電腦罪脫　官︰未能證不誠實獲益 (21:52)

被告彭偉傑（57歲），被控於2016年8月15日至2017年9月18日，在香港取用教育局名為「教育資訊系統」並載有「中一學位分配系統」數據庫的電腦系統，目的在於使其本人或他人不誠實地獲益。

根據控辯雙方承認事實，被告於2016年8月向教育局申報，就讀藍田一小學的兒子為2015至2017年度中學學位分配辦法的申請人。該小學會將學生小五下學期及小六上、下學期的成績呈遞教育局，被告於案發期間先後10次登入「中一學位分配系統」數據庫取用共128名學生的成績等資料，其中4次不包括兒子的紀錄，被告及後被發現家中電腦試算表記錄着涉案資料。

裁判官杜浩成裁決時指出，被告透過系統獲取兒子同學的全名、身分證號碼及分數等個人資料，無疑是頗大程度侵犯別人私隱，或有違反部門指引，不過法庭要考慮的重點，在於被告的行為背後有否不誠實地獲益，但按照教育局證人的證供，被告單靠該些成績資料，不足以準確判斷如何選校，隨時弊多於利，故認為控方未能舉證至毫無合理疑點，裁定被告全部罪名不成立。

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