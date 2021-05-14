梁凌杰死因聆訊｜消防隊目稱欄杆阻氣墊擺行人路 (20:10)

陳志堅表示，他於前年6月15日下午4時半左右接報到達太古廣場外，與同袍在金鐘道地面張開7.5米闊、5.5米長的救生氣墊戒備，將氣墊「盡量靠近」危站男子的下方位置。死因研訊主任追問「盡量靠近」的意思，陳志堅表示金鐘道的行人路和行車線相隔一排欄杆，所以只能貼近行人路擺放氣墊。據陳志堅在呈堂地圖的標記，該氣墊佔據大約兩條行車線，但沒有覆蓋行人路，肇事男子最終從太古廣場4樓平台墮下，倒臥在沒有氣墊遮蓋的行人路上。

被問到有否考慮拆除金鐘道的欄杆，方便將氣墊搬上行人路，陳志堅表示起碼要移除10道欄杆才成事，「拆一道欄杆需要5分鐘，拆10道要50分鐘，萬一patient（肇事男子）跳下來，我的同事可能曝露於危險中超過50分鐘」。至於可否直接將氣墊放在欄杆上，陳志堅認為方法不可取，因為氣墊的角度傾斜，男子墮下時可能被反彈到附近的石屎牆，造成更大傷害。陳志堅指出，以紙皮箱或牀褥充當氣墊皆不可行，它們非正常保護裝置，難以承受衝擊。

陳志堅最後表示，氣墊畢竟只是防護工具，是次拯救行動的重點在於游說和談判。聆訊下周一（17日）續，將傳召其他在場的消防員。

梁凌杰死因聆訊 相關報道：

鄺俊宇聞死訊後崩潰大哭 「係我人生最難受的時刻」（5月14日）

警司稱梁凌杰墮樓前常看手機 曾估計「睇咗啲煽動嘅嘢」致事主改變主意（5月13日）

官問有否告知梁凌杰修例已暫緩 談判警稱無提及免刺激事主情緒（5月13日）