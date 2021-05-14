代客泊車兩男涉刑恐罪脫　官：被告或因不滿警司車停黃格及雙黃線才指罵 (17:02)

被告黃日連（55歲）及薛飛（43歲）被控於今年2月27日在尖沙嘴天文台道刑事恐嚇陳昕，他們案發時受僱於福臨門飯店做代客泊車。

陳昕出庭供稱，當日傍晚因不熟路而駛進掘頭路，故將車停在路旁致電別人問路。兩名被告上前詢問其去向，又叫他「放低幾廿蚊畀人泊車啦」。陳昕反問是否一定要給他泊車，首被告說「唔係，關心你架車啫，好人當賊扮」，不諳廣東話的次被告亦稱「關心你架車啫，咁X串，冇人話一定要畀我哋泊」。

陳昕稱兩人態度不友善，決定打電話報警，兩被告看到陳昕報警，以粗口罵他「又要驚又要搞事」，並拍下他和兩個兒子的照片，之後首被告說「你𠵱家出名啦，成個尖沙嘴都識你架車」，次被告則用普通話說「你去大陸畀人打X死呀」。陳昕表示，他擔心兩人往後會對他和兒子不利。

兩被告不作供及不傳召證人，裁判官指出，陳昕在行車線相反方向、雙黃線及黃格停車，案件需考慮其使用路面的行為和態度，他不排除首被告因其泊車行為說晦氣說話，而次被告則是一時衝動才出言不遜，裁定兩人罪脫。