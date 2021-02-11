Airbnb藏燃彈案　警供稱忘記天台監察時樓層　官︰點解咁緊要會唔記得？ (16:49)

前年11月2日，警方破門進入一間位於灣仔、透過網上住宿租賃平台Airbnb租出的單位內，搜出過百枚汽油彈成品及半成品。單位內5人當時從單位露台跳下嘗試逃脫，終在同日被捕，其中3名男子否認一項管有物品意圖摧毁或損壞財產罪，今（14日）在區域法院受審。控方庭上播放一段WhatsApp影片，見到有其中4人在該單位跳下，過程由同在附近觀察的警員確認。
3名被告分別為鄭錦輝（22歲）、無業丘建威（25歲）及地盤工人黃建棋（20歲）。另案中有兩名均為學生的被告楊泳茹（23歲）及莫禮滔（23歲）已認罪，判囚3年2個月。
負責監視涉案單位、匿名作供的刑事情報科警員SO5供稱，當日下午接近3時，他接獲電台指示，要求他在一個唐樓的平台上設立監察站，其間看到涉案單位的露台有3名被告及楊泳茹出現，並跳至下層3樓平台，同時莫禮滔在平台某處跑出來，最後5人一同進入了平台相連的單位。
他接受辯方盤問時表示，忘記進行監察的天台位於幾多樓，法官葉佐文隨即追問「點解唔記得幾樓？點解咁緊要會唔記得？」他解釋因當時只是「一心衝上去天台」進行任務，沒有為意樓層。他另同意辯方指出，他在任務前獲上級訓示，得知首被告鄭錦輝為行動目標人物，但無包括其他被告。案件下午續。
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