梁凌杰死因聆訊｜鄺俊宇聞死訊後崩潰大哭　「係我人生最難受的時刻」 (15:05)

梁凌杰（終年35歲）前年6月15日從太古廣場4樓的工作平台墮下金鐘道不治。鄺俊宇表示，當日下午3時許，收到市民就男子危站事件求助，遂跑往太古廣場4樓平台，其間與律師伍展邦同行，嘗試接觸涉事男子。

鄺俊宇在庭上以「凌杰」稱呼死者，但表示事前不知道梁凌杰的身分，「佢係邊個都唔重要，見到佢展示橫額的文字，佢可能想以死明志」。他到場後，女警表示談判專家快將到場，而且封鎖範圍不適合游說，所以拒絕鄺俊宇與梁凌杰對話的要求。

死因研訊主任問鄺俊宇，警方拒絕他的要求是否合理？鄺俊宇認為難以判斷，始終悲劇已經發生，「我當然希望同佢（梁凌杰）講嘢，我最大遺憾就係，由頭到尾都無同佢講過一句說話」。

鄺俊宇表示被警方拒絕請求後，便離開4樓平台，走到金鐘道行人路，亦曾到附近的酒店外觀察，但僅看到梁凌杰的背面，無法直接溝通。鄺俊宇透露，他在等候期間沒有進食，直至晚上有人喊梁凌杰「跳咗落去」，他的頭腦一片空白，崩潰大哭，「係我人生最難受的時刻」。聆訊午續。

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