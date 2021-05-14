染變種新冠病毒菲籍女子涉瞞報行蹤提堂　控方或加罪名　獲准保釋 (12:55)

首宗本地社區確診變種新型冠狀病毒的印度裔男子及其菲籍女友人，涉瞞報行蹤而分別被控向授權人員提供虛假資料罪及未有向獲授權人員提供資料罪，男被告早前已提堂，女被告因發燒留醫而缺席聆訊，她今日（14日）出院後被解往九龍城裁判法院提訊，暫無須答辯。控方反對她保釋，但裁判官考慮她是香港居民，有本地連繫，批准她保釋。案件押後至本月31日再訊，屆時她將與男被告一同提堂。
被告為菲律賓籍女子Guadiz Marie Alcaide（31歲），她沒有律師代表，戴上口罩及透明面罩親自應訊。控罪指出，她於今年4月17日未有向獲授權人員提供所知道的資料，而該資料攸關識別和追蹤可能有受感染新型冠狀病毒風險的人。
控方申請將案件押後，以待衛生署作進一步調查，包括翻查閉路電視及酒店紀錄，又透露擬加控女被告及印度裔男子更多控罪。控方稱被告行為致變種病毒擴散，控罪嚴重，反對保釋。
女被告申請保釋，裁判官考慮到她是香港永久居民，有本地連繫，批准她以現金2000元保釋，條件包括不准離港及每周到警署報到3次等。
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