染變種新冠病毒菲籍女子涉瞞報行蹤提堂　控方或加罪名　獲准保釋 (12:55)

被告為菲律賓籍女子Guadiz Marie Alcaide（31歲），她沒有律師代表，戴上口罩及透明面罩親自應訊。控罪指出，她於今年4月17日未有向獲授權人員提供所知道的資料，而該資料攸關識別和追蹤可能有受感染新型冠狀病毒風險的人。

控方申請將案件押後，以待衛生署作進一步調查，包括翻查閉路電視及酒店紀錄，又透露擬加控女被告及印度裔男子更多控罪。控方稱被告行為致變種病毒擴散，控罪嚴重，反對保釋。

女被告申請保釋，裁判官考慮到她是香港永久居民，有本地連繫，批准她以現金2000元保釋，條件包括不准離港及每周到警署報到3次等。

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