新冠肺炎｜抵港者增第三天強制檢測　檢疫酒店檢測採樣員新要求：須為具經驗護士 (23:35)

抵港者增第三天檢測

政府將增加抵港者到埗第三天的檢測；視乎來源地區風險，抵港者除了現時在登機前及／或到埗時的檢測外，在強制檢疫期間檢測次數增至兩至四次不等，詳見政府新聞公報內的「中國以外地區到港人士登機及強制檢疫安排」。

檢疫酒店入住率降至八成

鑑於部分指定檢疫酒店有大量來自高風險地區旅客入住，政府已建議相關檢疫酒店降低其入住率至80%或以下，並於每層安裝空氣淨化器。

檢疫酒店檢測採樣員增新要求

本報早前揭發華大基因招募採樣員時，沒有採樣經驗者同樣可面試（相關報道：華大前採樣員：無經驗可面試 「注意」列平均每小時取樣30個 醫生稱太誇張憂出錯）。政府今晚宣布，為加強保障檢測質素，對指定檢疫酒店檢測承辦商實施新合約條款，如承辦商未能符合所有要求，政府可隨時終止有關合約，並禁止該承辦商將來競投同類型合約。

新合約條款包括：

‧所有採樣員均要為具有感染控制經驗的註冊或登記護士，並需具備拭子採樣經驗

‧提供最少一名負責採樣的主管人員，由具有最少3年管理和監督經驗的註冊醫生、註冊護士或其他醫療專業人員擔任，主管要有感染控制知識和經驗，以及拭子採樣經驗

‧持續向員工提供培訓，並妥善保存相關培訓紀錄供政府查核

政府新聞公報

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