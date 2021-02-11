新冠肺炎｜抵港者增第三天強制檢測　檢疫酒店檢測採樣員新要求：須為具經驗護士 (23:35)

政府今日（13日）宣布採取多項措施，以進一步加強指定檢疫酒店的感染控制，包括增加抵港者檢測次數、降低部分指定檢疫酒店入住率，以及要求檢疫酒店檢測承辦商的採樣員必須為具經驗的護士等。
抵港者增第三天檢測
政府將增加抵港者到埗第三天的檢測；視乎來源地區風險，抵港者除了現時在登機前及／或到埗時的檢測外，在強制檢疫期間檢測次數增至兩至四次不等，詳見政府新聞公報內的「中國以外地區到港人士登機及強制檢疫安排」。
檢疫酒店入住率降至八成
鑑於部分指定檢疫酒店有大量來自高風險地區旅客入住，政府已建議相關檢疫酒店降低其入住率至80%或以下，並於每層安裝空氣淨化器。
檢疫酒店檢測採樣員增新要求
本報早前揭發華大基因招募採樣員時，沒有採樣經驗者同樣可面試（相關報道：華大前採樣員：無經驗可面試 「注意」列平均每小時取樣30個 醫生稱太誇張憂出錯）。政府今晚宣布，為加強保障檢測質素，對指定檢疫酒店檢測承辦商實施新合約條款，如承辦商未能符合所有要求，政府可隨時終止有關合約，並禁止該承辦商將來競投同類型合約。
新合約條款包括：
‧所有採樣員均要為具有感染控制經驗的註冊或登記護士，並需具備拭子採樣經驗
‧提供最少一名負責採樣的主管人員，由具有最少3年管理和監督經驗的註冊醫生、註冊護士或其他醫療專業人員擔任，主管要有感染控制知識和經驗，以及拭子採樣經驗
‧持續向員工提供培訓，並妥善保存相關培訓紀錄供政府查核
新冠肺炎 相關報道：
士丹頓街29號等7地點涉變種病毒、18校爆上呼吸道感染須強檢【附名單】
港增3確診一屬本地感染 列輸入個案男子帶變種 曾居士丹頓街29號須強制檢測
相關字詞﹕檢疫酒店 採樣員 強制檢測 新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 編輯推介