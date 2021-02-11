新冠肺炎｜士丹頓街29號等7地點涉變種病毒、18校爆上呼吸道感染須強檢【附名單】 (23:00)

任何人於指定期間曾身處任何下列指明地方逾兩小時，須於5月16日或之前接受強制檢測：

住宅新增一宗或以上確診個案

‧中環士丹頓街29號（4月23日至5月13日）

任何人於指定期間曾身處任何下列指明地方逾一小時，須於5月16日或之前接受強制檢測：

涉及早前的變種病毒個案

‧東涌富東街6號富東廣場（包括富東街市）（4月9日至29日）

‧東涌達東路18-20號及文東路41號東薈城（只包括商場）（4月10日或4月26日）

‧東涌文東路55號文東路公園（4月11日、4月18日或4月25日）

‧荃灣安賢街11號天主教領報幼稚園（4月22日至5月3日）

‧葵芳新都會廣場二期23樓2302-2303室葉氏兒童音樂實踐中心（4月24日）

‧深水灣泳灘（4月25日、4月30日、5月1日或5月2日）

任何人在4月30日至5月13日曾身處任何下列指明地方逾兩小時，須於5月16日或之前接受強制檢測：

爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病的學校

‧大埔運頭塘邨鄰里社區中心3樓仁愛堂張慕良夫人幼稚園暨幼兒園

‧屯門兆禧苑商場地下S2世佛會真言宗幼兒學校

‧馬鞍山耀安邨耀和樓2樓4-9號循理會白普理循理幼兒學校

‧荃灣仁濟街18號仁濟醫院綜合服務大樓1樓仁濟醫院蔡百泰幼稚園/幼兒中心

‧香港仔香港仔中心1樓7B號舖迦南幼稚園（香港）

‧大埔富善邨基督教香港崇真會安仁幼兒學校

‧將軍澳煜明苑熹明閣地下香港華人基督會煜明幼稚園

‧上水彩蒲苑停車場大廈地下神召會華人同工聯會彩蒲幼稚園

‧香港仔田灣邨田健樓地下1-10室東華三院田灣（一九九六至一九九七總理）幼稚園

‧將軍澳常寧路2號厚德邨TKO Gateway西翼地下KG01號鋪救世軍慶恩幼稚園暨幼兒園

‧堅尼地城蒲飛路27號明愛莫張瑞勤社區中心2樓明愛堅尼地城幼兒學校

‧牛池灣扎山道381-383號德望小學暨幼稚園

‧鰂魚涌海澤街8號香港嘉諾撒學校

‧油麻地海泓道10號油蔴地天主教小學（海泓道）

‧沙田圓洲角路8號浸信會沙田圍呂明才小學

‧屯門掃管笏路23號順德聯誼總會李金小學

‧沙田馬鞍山恆安邨基督教香港信義會馬鞍山信義學校

‧將軍澳領光街5號香港華人基督教聯會真道書院（第一校舍-小學部）

其他較早到期的強制檢測公告

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