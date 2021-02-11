新冠肺炎｜港累計98宗L452R變種病毒株個案　76屬印度變種病毒 (22:25)

衛生防護中心表示，因應世界衛生組織將在印度發現的B.1.617變種病毒列為「受關注的變種」（variant of concern），中心即時起以L452R變種病毒株作為識別新變種病毒的指標，處理相關個案的行病學防控措施，將與帶有N501Y變種病毒株確診個案的安排相同，即在相關個案居住的大廈居住或工作，並已獲安排離開檢疫中心的人，須於衛生署公布該個案後的第3、7、12及19日強制檢測。

B.1.617變種病毒 相關報道：

印度變種病毒列「關注級」 世衛警戒升 指更易傳播威脅全球 稱暫沒證據減疫苗效用（5月12日）

印度首發現新冠「雙重變種病毒株」 有何特點？（4月19日）

新冠肺炎 相關報道：

港增3確診一屬本地感染 列輸入個案男子帶變種 曾居士丹頓街29號須強制檢測

46歲婦擅離檢疫地點被截 再兩度逃離檢疫中心 控4罪囚6周

政府刊憲現行社交距離措施延長14天至5月26日

變種入社區 理大揭疑似源頭 印裔男酒店檢疫 料被鄰房傳染