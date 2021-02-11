新冠肺炎｜港累計98宗L452R變種病毒株個案　76屬印度變種病毒 (22:25)

本港最新確診的3宗新型冠狀病毒確診個案當中，一人帶有L452R變種病毒株。衛生署回覆本報查詢指出，截至今日（13日），衛生防護中心錄得98宗涉L452R新型冠狀病毒變種病毒株個案，當中76宗屬印度變種病毒。中心表示，會就每宗確診個案展開流行病學調查，並追蹤接觸者。
衛生防護中心表示，因應世界衛生組織將在印度發現的B.1.617變種病毒列為「受關注的變種」（variant of concern），中心即時起以L452R變種病毒株作為識別新變種病毒的指標，處理相關個案的行病學防控措施，將與帶有N501Y變種病毒株確診個案的安排相同，即在相關個案居住的大廈居住或工作，並已獲安排離開檢疫中心的人，須於衛生署公布該個案後的第3、7、12及19日強制檢測。
B.1.617變種病毒 相關報道：
印度變種病毒列「關注級」 世衛警戒升 指更易傳播威脅全球 稱暫沒證據減疫苗效用（5月12日）
新冠肺炎 相關報道：
港增3確診一屬本地感染 列輸入個案男子帶變種 曾居士丹頓街29號須強制檢測
相關字詞﹕新冠肺炎 變種病毒 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 編輯推介