3歲童疑託管時遭打瘀　母申禁報道案底被拒「寧願不作供」　聆訊中止 (19:56)

被告譚嘉儀（30歲）及冼柏汶（31歲）均報稱無業，同被控一項故意襲擊導致兒童受到損害罪，控罪指稱被告於2019年9月28日至10月6日之間某日，在小西灣瑞樂樓一單位，故意襲擊、虐待或忽略3歲兒童X，其方式相當可能導致X受到不必要的健康損害。

官：傳媒報道為公開審訊要素 拒禁拍攝報道事主與母

下午開庭後，控方再向法庭申請禁止傳媒報道男童X和母親Y的身分及拍攝，裁判官裁定傳媒出席及報道為公開審訊的其中一項要素，最重要是考慮有關報道會否影響公平審訊，惟本案的男童和母親已是以代號稱呼，法庭亦無權阻止傳媒在公眾地方拍攝，最終拒絕申請。

事主母親Y昨（12日）供稱，將X交託兩名被告看管，惟前年10月6日在家中替X換尿片時，發現其臀部及大髀有瘀傷，以及兩處疑似煙頭印，詢問下X稱「叔叔打我」，女被告在Y電話查問下稱「小朋友瀨尿發脾氣」，她當晚又向Y傳信息「對唔住，一時火遮眼打咗佢」。

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