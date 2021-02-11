梁凌杰死因聆訊｜警司稱梁凌杰墮樓前常看手機　曾估計「睇咗啲煽動嘅嘢」致事主改變主意 (18:46)

警方談判組成員、警司林景昇供稱，他前年6月15日休假，但要為談判組候命，當晚7時他到場游說身穿黃色雨衣的危站男子，直至對方晚上9時許墮樓，溝通過程歷時約兩小時。他稱從同袍口中得悉，雨衣男曾表示「希望行政長官同警察向示威者道歉」，他問雨衣男有何訴求時，對方卻不發一言。

林景昇表示，知道雨衣男有訴求，所以林景昇主動查問「你會唔會想見記者？」，雨衣男聽畢搖頭，代表不想聯絡記者。至晚上8時半，他想起傳媒可能前來拍攝，為免被記者包圍，遂問雨衣男「會唔會想坐救護車離開？」，雨衣男點頭示意。林景昇認為雨衣男的反應良好，相信有望勸服雨衣男離開現場。

至晚上9時，林景昇問雨衣男「係咪要多啲時間考慮？」，雨衣男舉起10隻手指，示意要考慮10分鐘才返回安全位置。但10分鐘過後，雨衣男突然爬出棚架，消防員上前拉回雨衣男不果，雨衣男最終墮樓不治。林景昇稱從事談判工作近20年，首次遇上這宗「預料之外」的死亡事件，因為雨衣男一直狀態平靜，亦曾接過警員遞上的飲料，不似是有計劃自殺。

鄺俊宇曾要求與雨衣男直接對話 官指示警聯絡明出庭

今午散庭前，裁判官高偉雄表示，早前已指示警方聯絡民主黨時任立法會議員鄺俊宇，鄺俊宇明（14日）將出庭作供。庭上披露，鄺俊宇一度要求與雨衣男直接對話，遭警方拒絕。

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