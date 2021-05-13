男生焚雨傘判感化　律政司申覆核刑期　辯方稱被告需獨力照顧中風母 (18:28)

被告為報稱學生莊通才（18歲），其母親今天坐着輪椅到庭旁聽，他早前曾還押40日，現已完成9個月感化令。

控方今呈上一段新片段，顯示被告在示威現場不斷徘徊，其間扔雨傘到火堆，之後仍逗留在現場。控方引述，被告曾向感化官說，案發時路過現場，遇警察包圍及受催淚彈影響，一時衝突才扔雨傘到火堆，控方稱其說法明顯與事實不符。

控方又指出，被告攜有防毒面罩、防火手套及燙火膏等，有預謀參與示威；而被告至今仍沒就行為影響社會大眾感悔意，有重犯機會。控方強調，懲罰和阻嚇應比更生因素更重要，冀法庭索取更生中心、勞教中心及教導所等報告再考慮判刑。

辯方回應稱，被告的參與度低，身上物品亦屬保護性質，更重要的是被告背景特殊，與母親相依為命，而母親因幾年前中風而坐輪椅，起居飲食依賴被告照顧，冀法庭維持原判。

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