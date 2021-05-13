傑斯控煽動被拒保釋　官：與台灣組織緊密聯繫有潛逃風險 (17:56)

法官杜麗冰在判辭表示，控方指稱被告透過眾籌計劃，積極宣傳自己與「台灣基督長老教會」和「民間司法改革基金會」關係密切，形容有關組織提倡國際社會制裁中港官員，以迫使當局釋放干犯國安罪行的人；傑斯於去年2至11月籌得1300萬元，其中900萬元存入傑斯的戶口，部分資金其後存入「台灣基督長老教會」的戶口，控方認為有關資金用作幫助由香港潛逃至台灣的被告。控方又指出，傑斯曾聲言眾籌計劃的終極目的為推翻中國共產黨。

控方另羅列傑斯被控4項控罪的詳情，包括多次要求外國制裁香港官員；煽惑聽眾反抗中國和香港政府；煽惑公眾參加未經批准集會；形容香港人為一個民族，就如內蒙古人一樣，呼籲聽眾漠視中國的民族主義；支持台灣旗和貶低中國國旗；以及指控中國政府以恐懼進行統治，剝奪國民的一切人權。

官：被告非面對國安法下罪行 拒採港區國安法保釋門檻

對於律政司一方認為，傑斯涉嫌干犯的罪行屬危害國安的罪行，要求法庭考慮保釋時，採用《港區國安法》下的保釋門檻，屬國安法指定法官的杜官指出，傑斯並非面對國安法下的罪行，她會將疑點利益歸予被告，採用一般的保釋門檻，惟基於控罪嚴重，以及傑斯與台灣多個組織緊密聯繫，有潛逃風險為由，拒絕傑斯保釋。

杜官又指出，即使她應採用國安法的保釋門檻考慮是次保釋申請，她亦沒充足理由相信傑斯不會干犯危害國安的行為。

翻查報道，傑斯目前除面對4項「作出具煽動意圖的作為」罪外，本周一（10日）再被加控一項煽動罪及5項洗黑錢罪。

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