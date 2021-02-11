DSE 2021｜中史科考生稱試卷歷年最淺　有考生憂近代史敏感選答古代史 (16:41)

考生簡同學認為，今年題目直接，試卷的資料及字眼已為考生提供所有作答方向，稱今年不少題目要求考生援引資料，較少問及個人所知，而自己亦成功「tip（預測）中」題目。她認為，今年試卷是歷來最淺，「我無見過以前有咁多小分題，可能想畀我哋執分」。

考生黎同學亦表示今年「tip中」不少題目，包括漢化措施、安史之亂等，試卷沒有想像中困難。她表示自己專攻古代史，因對近代史不太感興趣，加上受去年歷史科取消試題風波影響，擔心近代史較敏感，故預備考試時亦沒特意溫近代史部分。

卷一分兩部分，今年兩部分均為選答題。第一部分考生須於兩題中選答一題，古代史題目問及安史之亂，近代史題則引用中國國民黨第一屆一中全會的簽到名冊及1924年孫中山給蔣介石的信等，讓考生分析兩次國共合作的原因。

至於第二部分，考生可從6題中選答2題。古代史部分問及秦始皇統一後的措施、魏晉南北朝的政策及清初君主對漢族推行的措施；近代史則問及洋務運動、1949至70年中華人民共和國與蘇聯關係，以及改革開放。

卷二方面，則有題目要求考生析論五四新文化運動時期馬克思主義在中國傳播的原因、梁啟超1895年1911年間的主張與其個人經歷和當時政局的關係等。

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