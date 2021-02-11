梁凌杰死因聆訊｜官問有否告知梁凌杰修例已暫緩　談判警稱無提及免刺激事主情緒 (15:46)

警方談判組主管、總警司黃廣興表示，他於前年6月15日休假，突然收到男子危站事件的通知，遂於下午6時許到達太古廣場4樓平台。他透露，最初接觸穿黃色雨衣的危站男子時，雨衣男叫他「行開啲、走開啲」，他遂停留在地盤入口勸說雨衣男20分鐘，但對方一直沉默不語。他形容，從雨衣男的雨衣和棚架橫額可見，「佢想爭取一啲關於反修例嘅訴求同理想」。

裁判官高偉雄向黃廣興問到，雨衣男的雨衣寫有針對警隊的字眼，警方應否聯絡其他心理專家作游說？黃廣興強調，由警方進行談判是國際認可的做法，加上今次要進行拯救行動，警員接受過危機事件的訓練，角色最為適合，反觀心理學家或精神專家未必受過談判和溝通的訓練。

同屬警方談判組的總督察王振業供稱，當日原本和家人在肇事工地旁的JW萬豪酒店吃自助餐，不久見到警車和救護車出現，他知悉現場發生危站事件，遂向同袍表示想到場幫忙。他稱游說雨衣男時，對方全程喃喃自語，沒有理會旁人，但有低頭用手機和打字。他見到雨衣上寫有反修例字眼，認為雨衣男想爭取相關訴求，但雨衣男沒表現不快或沮喪，不排除具有自殺傾向。

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