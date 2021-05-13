「第二代美國隊長」拒交限聚令罰款6月受審　官一度質疑一日發兩傳票 (14:10)

案件排期於6月28日開審，預訊審訊兩天。兩項傳票指稱，被告馬俊文（30歲）於2020年8月15日，分別於下午5時02分至17分，以及下午5時17分至31分，於金鐘道88號太古廣場外，無合法權限或合理辯解參與受禁群組聚集。

控方指出，將傳召7名證人及呈上3張影像光碟，被告確認已收到文件，但未曾觀看光碟，「喺懲教冇得睇」。裁判官林希維問他，是否爭議片段內容的真確性，他稱不爭議。

另被告亦不爭議當日在場，但強調當時只跟「Lunch哥」李國永有共同目的；另一名「鄭婆婆」只在場短暫默哀及獻花，其後站在記者後方叫口號，有保持適當距離。

裁判官問控方，為何在同一日的短時間內發出兩張傳票，控方稱是不同時間犯案，但裁判官對在緊接的時間發出傳票感到奇怪。馬俊文稱「因為係啲警察針對性、政治檢控我哋兩個」。裁判官再問控方「係咪告咗一次唔走，之後再告」、「好似泊車抄牌咁？」控方表示同意。