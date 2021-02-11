科大女生前年萬聖節蒙面叫光時口號　官引「伙同犯罪原則」裁非法集結罪成　還押候判 (14:35)

裁判官裁決時表示，接納警員證供指稱被告余樂謠（20歲）當晚不時高叫「光復香港，時代革命」等口號，直至近凌晨12時，仍有約100名蒙面示威者聚集叫囂，警方發出多次警告後，人群仍未散去，裁判官認為被告的衣著、被搜出的面巾和手袖等，均與示威者的裝束相符，裁定眾人必定有關連，並且有共同犯罪目的，意圖破壞社會安寧，根據「伙同犯罪原則」，裁定非法集結罪成。

裁判官接納被告父親證供，稱被告患鼻敏感、哮喘及氣管敏感，身處多塵地方需戴上口罩，接納她有醫學或健康理由戴口罩。

辯方呈上13封求情信，力證被告品學兼優，現於科大就讀電機工程二年級，校方更特意安排她提早完成考試，強調被告只是和平表達訴求，絕非有「仇警」之意。

辯方稱，上訴庭將「鍾嘉豪案」的量刑起點改為監禁6個月，強調即使兩宗案件均在同日發生，但該案的事發時間較本案早，而本案現場僅剩約100人，望法庭考慮暴力程度時，同時考慮人數。