新冠肺炎｜港增3確診一屬本地感染　列輸入個案男子帶變種　曾居士丹頓街29號須強制檢測 (15:21)

新增本地個案：

．個案11816：40歲女子，無病徵，早前新冠病毒抗體測試呈陽性。她是昨（12日）確診42歲男子（個案11815）的女友，該男子的胞妹（個案11672）是早前確診帶變種病毒印度裔男子（個案11643）的同居女友人，本身居於深水埗福榮街37號，早前已入住檢疫中心。患者曾於4月13日在柴灣興華（二）邨豐興樓，與個案11672一同出席家庭聚會；其後於4月18日在深水埗福榮街37號出席另一聚會，深水埗聚會的參加者包括3名早前確診帶變種新冠病毒的3名菲傭。患者在中環置地廣場3樓Urban Bakery Works工作，5月4日最近一次上班。

新增輸入個案：

．個案11817：43歲男子，驗出L452R變種病毒株。他早前居於中環士丹頓街29號，5月6日前往法國，事前新冠病毒檢測呈陰性。他5月9日乘QR818航班返港，在赤鱲角富豪機場酒店檢疫，其間於5月11日發燒，送瑪嘉烈醫院後確診。衛生防護中心根據其流行病學資料，將患者列為法國輸入個案。

．個案11818：35歲女外傭，無病徵，由印尼乘CX798航班於5月9日抵港，入住尖沙嘴華美達華麗酒店。

衛生防護中心表示，因應世界衛生組織將在印度發現的B.1.617變種病毒列為「受關注的變種」（variant of concern），中心即時起以L452R變種病毒株作為識別新變異病毒的指標，處理相關個案的行病學防控措施，將與帶有N501Y變種病毒株確診個案的安排相同，即在相關個案居住的大廈居住或工作，並已獲安排離開檢疫中心的人，須於衛生署公布該個案後的第3、7、12及19日強制檢測。

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【13:11】消息指出，本港今日新增約3宗新型冠狀病毒確診個案，包括兩宗輸入個案，以及一宗相關個案、即首名社區確診感染變種新冠病毒的印裔男子女友人的胞兄的女友，今日不設疫情記者會。

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