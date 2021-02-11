梁凌杰死因聆訊｜總督察稱梁凌杰墮樓前說「畀多十分鐘我」後離開　終反而爬出棚架 (13:15)

梁凌杰（終年35歲）前年6月15日從太古廣場4樓的工作平台墮下至金鐘道，經搶救後不治。

時任中區警區總督察聶凱鵾表示，他前年6月15日休假，下午4時半收到其下屬、督察梁宇熙致電，匯報一宗有人於太古廣場危站的案件，他提醒梁宇熙確認案件性質後，可以設置封鎖線和傳召談判人員；因根據警隊指引，談判組接報出動後，一名總督察須到場工作。至下午5時，他稱得悉梁宇熙已傳召談判組，遂於下午6時半到達肇事工地。他稱從地盤入口圍板的縫隙可見，危站的雨衣男情緒平靜。

聶凱鵾透露，約於晚上7時左右，鄺俊宇和畢慧芬要求和雨衣男直接對話，基於兩人不認識雨衣男，且沒有受過專業訓練，「中段介入（游說工作）可能會複雜化成件事」，故拒絕相關要求。他強調，雨衣男曾手持𠝹刀和亮出刀鋒，構成人身安全風險，如果鄺俊宇上前游說，「可能要安排警員持盾牌企係前面」，但此舉可能刺激雨衣男的情緒。

聶凱鵾表示，據談判組同袍轉述，雨衣男曾經提出撤回修訂《逃犯條例》的訴求，「但依啲係政治訴求，rather than（而不是）要落番嚟嘅要求」，雨衣男僅向警員點頭和作簡短字眼回應。另據聶凱鵾所見，雨衣男戴上免提裝置喃喃自語，不知是否與人通話。

至晚上近9時，聶凱鵾表示收到談判組同袍通知，雨衣男示意說「畀多10分鐘我」便從棚架走下來，不過隔了10分鐘後，雨衣男沒有離開原地，反而爬出棚架外。圍觀者見狀高喊「唔好」，消防員將雨衣男拉回棚架不果，雨衣男最終墮下至金鐘道行人路。

梁凌杰死因聆訊 相關報道：

督察：曾勸阻「唔好擒出去」 談判不果後梁凌杰爬出棚架墮下 (5月12日)

督察：雨衣男鎅刀指頸默不作聲 (5月12日)

梁凌杰父稱兒子孝順具正義感 梁母稱一家人甚少談時事 胞妹稱兄長無情緒問題(5月11日)

梁凌杰記事簿：對香港心灰意冷、我們不是暴動、林鄭落台(5月11日)