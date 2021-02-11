李慧琼前議助等兩人選舉舞弊罪成　官︰賄選屬嚴重罪行不擬為被告索社服令報告 (13:45)

被告鄧奕梅（42歲）和王維霞（54歲）為「海麗之友社」義工，他們被控一項串謀在選舉中作出舞弊行為，向他人提供利益罪。其餘被告陳慧娟和李謀則各被控一項在選舉中作出舞弊行為，接受利益作為投票誘因罪。王維霞曾任職李慧琼的兼職議員助理。

就鄧奕梅和王維霞被控串謀向他人提供利益，誘使他人投票予鄭泳舜的行為，暫委裁判官許肇強表示，鄧奕梅每次透過WhatsApp提出投票予鄭泳舜或民建聯時，總不忘記提及有禮物送贈，質疑做法「怎會是拉票呢？」、「拉票不是根據候選人政綱、過往的表現而說服選民投票嗎？」

至於另一被告王維霞，許官認同控方的分析，即王維霞和鄧奕梅案發時必然達成協議，由王維霞提供福袋，並透過鄧奕梅出面誘使海麗邨的選民在選舉中投票予鄭泳舜，務求鄭泳舜勝出選舉，又反問假如王維霞的目的只為獲取海麗邨居民的個人資料，以便為他們提供物資、娛樂或服務，為何鄧奕梅向王維霞匯報時，提及投票會有禮物送的內容，遂裁定二人罪名成立。

李慧琼回應其議助涉賄選案件表示，知悉案中其中一名被告在其議員辦事處當助理，她及議辦對其涉案不知情，亦與案件沒有任何關係。

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