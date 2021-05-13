天氣｜天文台料明日部分時間有陽光　周末酷熱 (16:30)

下午4時，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東南約1110公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，移向菲律賓南部。

【12:40】今日中午12時40分，天文台錄得氣溫30.4度，相對濕度75%。本港地區下午及今晚天氣預測，局部地區有驟雨。下午部分時間有陽光，天氣炎熱。今晚大致多雲。吹和緩偏南風。

一股偏南氣流正影響廣東沿岸。此外，位於菲律賓以東海域的低氣壓已增強為熱帶低氣壓。下午1時，該熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東南約1130公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，移向菲律賓南部。

【08:00】上午8時，天文台錄得氣溫29.3度，相對濕度81%。

一股偏南氣流正影響廣東沿岸。此外，一個低壓區正為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。

本港地區今日天氣預測部分時間有陽光，局部地區有幾陣驟雨。天氣炎熱。市區最高氣溫約32度，新界再高兩三度。吹和緩偏南風。

展望本周餘下時間天氣炎熱，最高氣溫達32度或以上，但明日（14日）局部地區仍有幾陣驟雨。