天氣｜天文台料明日部分時間有陽光　周末酷熱 (16:30)

【16:30】本港今日（13日）下午大部分地區氣溫上升至32度或以上。天文台天氣預測本港地區今晚及明日（14日），大致多雲，有幾陣驟雨，最低氣溫約28度。明日部分時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度，吹和緩偏南風。展望周末期間大致天晴及酷熱，下周初部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。
下午4時，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東南約1110公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，移向菲律賓南部。
【12:40】今日中午12時40分，天文台錄得氣溫30.4度，相對濕度75%。本港地區下午及今晚天氣預測，局部地區有驟雨。下午部分時間有陽光，天氣炎熱。今晚大致多雲。吹和緩偏南風。
一股偏南氣流正影響廣東沿岸。此外，位於菲律賓以東海域的低氣壓已增強為熱帶低氣壓。下午1時，該熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東南約1130公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，移向菲律賓南部。
【08:00】上午8時，天文台錄得氣溫29.3度，相對濕度81%。
一股偏南氣流正影響廣東沿岸。此外，一個低壓區正為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。
本港地區今日天氣預測部分時間有陽光，局部地區有幾陣驟雨。天氣炎熱。市區最高氣溫約32度，新界再高兩三度。吹和緩偏南風。
展望本周餘下時間天氣炎熱，最高氣溫達32度或以上，但明日（14日）局部地區仍有幾陣驟雨。