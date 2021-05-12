新冠肺炎｜14學校爆上呼吸道感染須強制檢測【附名單】 (23:52)

政府今晚（12日）將14間爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校納入新型冠狀病毒強制檢測。
任何人在4月29日至5月12日曾身處任何下列指明地方逾兩小時，須於5月15日或之前接受強制檢測：
‧沙田馬鞍山鞍誠街26號合一堂單家傳紀念幼稚園
‧葵涌荔景邨仰景樓（第5座）2樓禮賢會荔景幼兒園
‧九龍塘金巴倫道51號約克國際幼稚園
‧元朗安寧路59號地下至3樓珈琳中英文幼稚園
‧粉嶺華明邨富明樓地下明愛香港崇德社幼兒學校
‧粉嶺華明邨耀明樓地下保良局莊啓程夫人幼稚園
‧沙田馬鞍山錦豐苑錦萱閣地下基督教宣道會頌安幼稚園
‧九龍塘嘉林邊道28號B地下九龍迦南中英文幼稚園
‧尖沙嘴柯士甸道103號德信幼稚園
‧何文田迦密村街9號君逸山1樓維多利亞（何文田）國際幼兒園
‧灣仔灣仔道185號康樂商業大廈1字樓協康會灣仔中心
‧北角寶馬山道校園徑6號鰂魚涌小學
‧沙田博康邨救世軍田家炳學校
‧將軍澳學林里8號東華三院王余家潔紀念小學
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