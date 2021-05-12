新冠肺炎｜14學校爆上呼吸道感染須強制檢測【附名單】 (23:52)

任何人在4月29日至5月12日曾身處任何下列指明地方逾兩小時，須於5月15日或之前接受強制檢測：

‧沙田馬鞍山鞍誠街26號合一堂單家傳紀念幼稚園

‧葵涌荔景邨仰景樓（第5座）2樓禮賢會荔景幼兒園

‧九龍塘金巴倫道51號約克國際幼稚園

‧元朗安寧路59號地下至3樓珈琳中英文幼稚園

‧粉嶺華明邨富明樓地下明愛香港崇德社幼兒學校

‧粉嶺華明邨耀明樓地下保良局莊啓程夫人幼稚園

‧沙田馬鞍山錦豐苑錦萱閣地下基督教宣道會頌安幼稚園

‧九龍塘嘉林邊道28號B地下九龍迦南中英文幼稚園

‧尖沙嘴柯士甸道103號德信幼稚園

‧何文田迦密村街9號君逸山1樓維多利亞（何文田）國際幼兒園

‧灣仔灣仔道185號康樂商業大廈1字樓協康會灣仔中心

‧北角寶馬山道校園徑6號鰂魚涌小學

‧沙田博康邨救世軍田家炳學校

‧將軍澳學林里8號東華三院王余家潔紀念小學

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