男子被控損毁港鐵鐵閘刑毁罪成　押至5月28日判刑 (19:30)

被告陳銘彥（20歲），被指於2019年9月15日在港鐵灣仔站A1出口無合法辯解而損壞屬於港鐵的鐵閘。

裁判官裁決時指出，雖然沒證人看到被告在鐵閘上噴出白色泡沫，惟制服及拘捕被告的警員均看到被告做出「噴」的動作，在制服被告後便看到閘上有白色泡沫向下流，案發約半小時後，涉案鐵閘便被膠黏住，與政府化驗師所指該些泡沫約20分鐘後會慢慢凝固脗合，經檢驗被告的手套、褲及右靴底沾上的白色固體後，證實其化學成分和色澤與涉案氣罐所噴出的物質脗合，故裁定鐵閘上的所有白色固體均是被告造成。

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