深水埗4區議員大會上飲紅酒　民政事務總署表示遺憾　促主席公平跟進 (21:21)

民政事務總署認為，4人在會議進行期間飲用酒精類飲品的行為，有損深水埗區議會的信譽，有負公眾對區議員的期望；並稱深水埗民政事務專員已於會議上引用《深水埗區議會常規》，指出區議員應確保其行為不會令區議會的信譽受損等。

聲明指出，民政專員曾要求深水埗區議會主席、民協楊彧引用《常規》第15條（2），考慮警告或勒令4名議員離場，惟楊彧決定毋須警告。民政事務總署深表遺憾，已致函促請主席應公平公正處理事件，作出警告和跟進。

楊彧回應本報查詢，稱不認為會議常規有禁止議員開會飲酒，但事後有提醒議員開會「最好唔好飲含酒精類飲品」，他體諒有同事想送別周琬雯。何啟明則稱，昨日是周琬雯出席的最後一次區議會大會，只是「飲少少酒」，不影響議事質素。

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