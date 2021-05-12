2歲男童疑遭打多處瘀傷、被燙煙頭　託管男女否認襲擊兒童 (20:35)

兩名被告為譚嘉儀及冼柏汶，被控於2019年9月28日至10月6日在香港故意襲擊、虐待、忽略、拋棄或遺棄X，其行為相當可能導致X受到不必要的苦楚或健康損害。

男童X（現年4歲）的母親Y供稱，經網上找到兩名被告提供的家庭式託管服務，每星期收費5000元，由2019年7月21日起，安排案發時約2歲多的X交由兩人看管，直至發現傷勢，為時約2個月，她逢周五會接走X，翌日再送去託管。

母親憶述，前年10月6日，在家替X換尿片時，發現其臀部及大腿有不同程度的瘀傷，亦有兩處疑似被煙頭燙傷的印，驚訝地問及原因，X大哭並稱「叔叔打我」。母親致電女被告查問，女被告解釋「因為X瀨尿發脾氣」，於是用手打X臀部。母親當晚收到女被告的信息「對唔住，一時火遮眼打咗佢」，並表明沒有下次。母親翌日在社工陪同下，到東區醫院求醫並報警處理。

母親指出，事發前曾收到X就讀的幼稚園電話，稱X的姨姨送他回校時「額頭腫咗」，但當時女被告有向母親提及X撞到頭，所以沒有懷疑她。

聆訊明（13日）續。

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