男子認與珠寶公司女東主合演劫案　串謀詐騙250萬元保險金 (19:39)

被告鄧家駒（31歲）曾多次犯案，包括兩次爆竊、4次盜竊及涉毒。他承認於2020年2月至5月5日，在香港與梁艷君串謀詐騙怡安工商業保險代理香港有限公司（AON），令AON向迪卡辰鑽飾珠寶有限公司（迪卡辰）發出保險金。梁艷君亦被控串謀詐騙罪。

控方案情指出，梁艷君於2016年11月開設迪卡辰，但在2019年10月時，所有員工均已離職，只剩梁艷君一人，公司在去年4月更欠下供應商及借貸公司共約200萬港元債項。

梁艷君平常會把珠寶放在紅色行李箱，單獨外出向珠寶店推銷，因此一直有向AON購買運送保險，並在去年2月將保額增至最高的250萬元。去年4月22日下午，她向警方報案聲稱，當日乘港鐵外出推銷，至佐敦站時被一名男子搶走行李箱，令她損失328件首飾，總值約250萬元。梁艷君同日晚上向AON申報被劫。

警方其後根據閉路電視等，找出被告為搶劫梁艷君的人。被告在警誡下說「係嗰個紅衫女人揸住個紅色篋指使我，叫我搶佢個篋，因為佢等錢使」。

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