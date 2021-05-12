患亞氏保加症男生被加刑判入教導所　申上訴終院許可被拒 (18:09)

患有亞氏保加症的15歲男生前年11月向柴灣已婚警察宿舍投擲一枚汽油彈，早前承認罔顧生命是否會受到危害而縱火罪，被判3年感化。惟律政司認為判刑過輕，申請刑期覆核，上訴庭改判男生入教導所。男生不服，申請上訴至終審法院的許可，稱上訴庭未有充份考慮其病情及是否獲得適切治療，上訴庭（12日）今頒下判辭，稱案件不涉任何懸而未決的法律原則，拒絕申請。
上訴方表示，法庭判罰一個有精神障礙的被告時，應盡可能讓他得到治療，而教導所只能提供普通醫療服務，不會為有特殊教育需要的少年制定康復計劃，上訴庭的判決過分着重懲罰和阻嚇。另外，上訴方稱男生是在他人慫恿下失去理性判斷能力，但上訴庭評估罪責時，拒絕給予其病情任何比重。
上訴庭法官彭偉昌在判辭指出，上訴方提出的案例中，被告是患有精神分裂、思覺失調等病症，病情相當嚴重。雖然上訴人因亞氏保加症及過度活躍症影響其判斷力和同理心，但他是有相當程度的自主，知道自己在犯法，卻選擇「放棄管束自己，自甘捲進暴力的行為」。
彭官又反駁，教導所能因應學員的需要而提供心理輔導，上訴方對此有所誤解。他又稱，上訴方若認為法庭沒有充分顧及男生的病情，應以判決有「實質而嚴重不公平的情況」為由，直接向終院申請上訴許可。
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