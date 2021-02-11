蔡堅批政府宣傳新冠疫苗欠新意　倡打針送MIRROR演唱會飛　「姜濤係邊個都唔知好難推廣」 (17:07)

現年73歲、有多種長期病的醫學會會長蔡堅，今日（12日）到九龍塘社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰新型冠狀病毒疫苗。他稱因國外疫情升級和本港接種率低，希望助提升接種率而跟隨港大微生物學系講座教授袁國勇的選擇打復必泰。蔡堅批評港府宣傳打針的方式舊式，應該邀請歌星宣傳，笑言如打針後送男團MIRROR的演唱會門票，相信很多青年人會打針。
蔡堅認為政府在疫苗宣傳上舊式，例如其他地方會邀請歌星宣傳，他說：「姜濤係邊個都唔清楚，好難推廣打針。如果想動用娛樂圈嘅人，你揀邊個？如果連MIRROR你都唔知乜東東，咪有困難囉！如果打針派一張MIRROR演唱會嘅飛，我估後生嗰啲個個去打針。」
蔡堅稱自己少到海外或中國內地，甚至電影院都少去，一直未有很大的打針需求，至近期見印度輸入個案，以及香港周邊城市的感染風險，希望打針加強社區免疫力，助鼓勵市民打針建立社區免疫屏障。蔡堅又指出，袁國勇是自己傳染病上的老師，「佢打邊隻，我都跟佢打邊隻」，加上復必泰是世上最廣泛注射的新冠疫苗和數據多，因而選擇它。
被問及接種率低是否市民對政府信任低的表現，蔡堅認為政府在抗疫上進退失據，例如一時要求在檢疫中心檢疫，一時可在家居隔離，令市民不滿亦會影響信心。
蔡堅曾因胃病、大腸病和骨折接受過手術，有血壓高、糖尿病、膽固醇高、輕微冠心病等，他在接種前已量血糖和血壓、做心電圖和服心臟藥物，確保病情穩定能接種疫苗。