蔡堅批政府宣傳新冠疫苗欠新意　倡打針送MIRROR演唱會飛　「姜濤係邊個都唔知好難推廣」 (17:07)

蔡堅認為政府在疫苗宣傳上舊式，例如其他地方會邀請歌星宣傳，他說：「姜濤係邊個都唔清楚，好難推廣打針。如果想動用娛樂圈嘅人，你揀邊個？如果連MIRROR你都唔知乜東東，咪有困難囉！如果打針派一張MIRROR演唱會嘅飛，我估後生嗰啲個個去打針。」

蔡堅稱自己少到海外或中國內地，甚至電影院都少去，一直未有很大的打針需求，至近期見印度輸入個案，以及香港周邊城市的感染風險，希望打針加強社區免疫力，助鼓勵市民打針建立社區免疫屏障。蔡堅又指出，袁國勇是自己傳染病上的老師，「佢打邊隻，我都跟佢打邊隻」，加上復必泰是世上最廣泛注射的新冠疫苗和數據多，因而選擇它。

被問及接種率低是否市民對政府信任低的表現，蔡堅認為政府在抗疫上進退失據，例如一時要求在檢疫中心檢疫，一時可在家居隔離，令市民不滿亦會影響信心。

蔡堅曾因胃病、大腸病和骨折接受過手術，有血壓高、糖尿病、膽固醇高、輕微冠心病等，他在接種前已量血糖和血壓、做心電圖和服心臟藥物，確保病情穩定能接種疫苗。

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