林景楠未向選舉主任備妥資料　入稟高院補交及要求免刑罰 (15:10)

申請人為林景楠，答辯人為律政司長。入稟狀指出，申請人未有在指明的時間內，向總選舉事務主任備妥選舉廣告、資料或同意書等電子文本；沒有於選舉廣告中顯示印刷人的名稱、日期和數量等資料；以及沒有向選舉主任提供兩份選舉廣告的文本，不符《選舉（舞弊及非法行為）條例》和《選舉管理委員會（選舉程序）（立法會）規例》的規定。

申請方同時在入稟狀補交有關資料，以及要求法庭免除有關罰則。根據《選舉（舞弊及非法行為）條例》第105（9）條，任何人沒遵守有關條款，即屬犯罪，可被罰款5000元和監禁6個月。《選舉管理委員會（選舉程序）（立法會）規例》則指出，任何人違反有關條款，如循簡易程序審訊，可被罰款5萬元和監禁1年；如循公訴程序審訊，可處罰款20萬元和監禁3年。

林景楠去年曾報名參加進出口界，以及新界東立法會選舉。政府後來宣布押後舉行立法會選舉，林景楠早前則因參加民主派「35+」初選，被控「串謀顛覆國家政權」罪，他目前獲准保釋候訊。

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