梁凌杰死因聆訊｜督察：雨衣男鎅刀指頸默不作聲 (15:30)

肇事工作平台由利基控股有限公司管理，該公司的工程科文張耀雄供稱，當日於太古廣場4樓進行更換外牆雲石工程，約於下午3時半收到工人致電稱有陌生人進入地盤，他到場後發現一名穿黃色雨衣、戴口罩男子站在棚架上。他向雨衣男大喊「先生，地盤範圍你唔入得嚟㗎」，惟對方亳無反應、不發一言，太古廣場職員和警員約於5至6分鐘後到場。

張耀雄表示，肇事工地不設閉路電視，而地盤的東、西門口多數會上鎖，由負責人保管鎖匙；為免有人爬入地盤，工人會用棚網圍封棚架，不過當日的棚網「好似畀人扯低咗」。

太古廣場保安副主任陳鬯賡供稱，當日見到雨衣男手持鎅刀站在棚架上，他勸說「先生，不如出番嚟啦」，惟雨衣男亳無反應。其間有工人從下方棚架爬上來，他連忙說「唔好緊張，佢哋收工而已」，雨衣男點頭說好。據陳鬯賡觀察，雨衣男在半小時內沒有改變站姿，表現緊張但清醒，「任何人企定半個鐘唔郁，都好辛苦」。針對地盤的門口有否鎖上，他在庭上說出另一版本，稱工人一般不會上鎖，以免發生火災時無法逃走。

時任中區警署軍裝巡邏小隊督察梁宇熙供稱，當日收到「求警協助」個案，他於下午4時半到場接觸黃色雨衣男子，起初不斷游說雨衣男離開危險位置，但雨衣男有所顧忌，更一度持鎅刀指向自己頸部，他便站在原地，不再走近雨衣男。他稱，當時有圍觀者情緒激動，其中一至兩人要求與雨衣男直接對話，他向談判組同僚反映此事，由於談判組認為可能會刺激雨衣男的情緒，最後否決圍觀者的要求。隔了一個多小時、即傍晚近6時，談判組總警司才到場。聆訊午續。

梁凌杰死因聆訊 相關報道：

警稱現場檢獲梁凌杰疑似遺書、綠色殯葬表等（5月11日）

梁凌杰記事簿：對香港心灰意冷、我們不是暴動、林鄭落台（5月11日）

梁凌杰父稱兒子孝順具正義感 梁母稱一家人甚少談時事 胞妹稱兄長無情緒問題（5月11日）