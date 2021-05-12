天氣｜天文台料今晚大致多雲　明日天氣炎熱局部地區有驟雨 (16:30)

【12:50】中午12時40分，天文台錄得氣溫30.5度，相對濕度73%。中午時分，本港多處地區氣溫上升至31度或以上。本港地區下午及今晚天氣預測，下午部分時間有陽光及酷熱。局部地區有一兩陣驟雨。今晚大致多雲。吹和緩南至西南風。

【08:00】酷熱天氣警告生效。早上8時，天文台錄得氣溫28.9度，相對濕度78%。一股偏南氣流正影響廣東沿岸。

天文台預測今日部分時間有陽光，日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。局部地區有一兩陣驟雨。吹和緩南至西南風。展望未來兩三日天氣持續炎熱，最高氣溫達32度或以上，但局部地區仍有幾陣驟雨。

（香港天文台）

防曬 相關資訊：

防曬Q&A｜多雲日子不會曬傷？天文台拆解防曬謬誤【附圖：天文台紫外線指數5級】

防曬驅蚊有順序 皮膚科醫生教路：先塗防曬隔15分鐘用驅蚊劑