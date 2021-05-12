入境事務大樓8樓、27學校納強制檢測【附名單】 (08:10)

政府周二（11日）因應早前涉及新型冠狀病毒N501Y變種病毒株的本地個案，將灣仔兩個地點及荃灣一家琴行再次納入強制檢測公告。另外，27間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，亦須強制檢測。
任何人在4月21日曾身處任何下列指明地方超過一小時，須於5月14日或之前接受強制檢測：
灣仔軒尼詩道458-468號金聯商業中心13樓
灣仔告士打道7號入境事務大樓8樓
任何人在4月22日曾身處任何下列指明地方超過一小時，須於5月14日或之前接受強制檢測：
荃灣荃景圍187號荃威花園E座天韻琴行
任何人在4月28日至5月11日期間，曾身處任何下列指明地方超過兩小時，須於5月14日或之前接受強制檢測：
（1）灣仔堅尼地道100號3樓至6樓部份聖雅各福群會麥潔蓮幼稚園
（2）新界大嶼山東涌滿東邨滿樂坊105及106室香港小童群益會「樂航」兒童早期發展中心 （東涌）
（3）葵涌和宜合道22號3樓（部分）香港聖公會麥理浩夫人中心趣智成長樂園
（4）屯門掃管笏管青路2號愛琴海岸1樓啟思幼稚園（愛琴）
（5）鴨脷洲海怡半島第4期26-28座地下上層右思維國際幼兒園暨幼稚園
（6）荃灣石圍角邨石荷樓地下101-119號香港耀能協會石圍角幼兒中心
（7）屯門友愛邨愛廉樓高座地下路德會呂祥光幼稚園
（8）深井海韻花園第1座1樓栢基海韻幼稚園
（9）旺角砵蘭街387號1樓香港保護兒童會香港空運業界嬰兒園
（10）青衣長安邨安潤樓地下保良局曹金霖夫人幼稚園
（11）沙田廣源邨廣柏樓地下沙田靈光幼兒學校
（12）大埔富善村善翠樓地下1號協康會雷瑞德夫人中心
（13）香港大坑道50號香港真光中學（幼稚園）
（14）將軍澳彩明苑彩耀閣地下觀塘浸信會彩明幼稚園
（15）沙田博康邨博安樓地下21-28號新界婦孺福利會博康邨幼兒學校
（16）葵涌光輝圍31號葵景大廈1樓太陽島英文幼稚園（葵景分校）
（17）屯門兆畦苑兆強閣地下1-5室及11-15室（A及B翼）樂善堂張葉茂清幼稚園
（18）青衣長宏邨宏正樓及宏毅樓地下平安福音堂幼稚園（青衣）
（19）天水圍天晴邨服務設施大樓地下1號平安福音堂幼稚園（天水圍）
（20）沙田正街11-17號偉華中心3字樓平台平安福音堂幼稚園
（21）深水埗海麗街11號瑪利諾神父教會學校（小學部）
（22）荃灣城門道2號寶血會思源學校
（23）荃灣路德圍31號路德會聖十架學校
（24）西灣河鯉景道55號韓國國際學校（只包括小學）
（25）青衣長康邨第二小學保良局陳溢小學
（26）觀塘振華道81號樂華天主教小學
（27）沙田馬鞍山鞍駿街30號香港道教聯合會純陽小學
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