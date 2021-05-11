18歲男涉暴動缺席聆訊逾年被捕　警拘六旬婦涉公屋窩藏罪犯 (20:37)

18歲男子曾俊傑，被控2019年9月22日在旺角警署外縱火及暴動兩罪，他去年4月27日缺席聆訊，被法庭通緝。警方經近一年調查，鎖定該男子獨自匿藏在秀茂坪安達邨一公屋單位，昨晚在該單位拘捕他。警方在其單位檢獲手提電腦、現金30多元、電子錢包預付卡及一部衛星電話，他今午（11日）已在九龍城裁判法院提訊，不准保釋，還押至下月8日再訊。

警方發現涉案公屋單位由一名62歲屈姓婦人登記，同時在鰂魚涌一個由她持有的私人樓宇單位拘捕她，涉嫌協助罪犯。警方相信她同時違反相關公屋規例，已轉交房署跟進。屈婦仍被扣查，案件由西九龍總部刑事部跟進。

西九龍總區刑事總部警司鍾雅倫稱，相信該婦人在Telegram上受一名主腦指使，將其公屋單位借給曾俊傑暫住及安排他生活所需。據了解，該名主腦為一名區議員助理，上年12月已與家人移居英國。

鍾雅倫指出，相信曾俊傑在該公屋單位住了3至4個月，並非其首個匿藏地點；案中檢獲一部衛星電話較為少見，相信有人正為曾俊傑安排潛逃外地。他又稱，在曾俊傑的單位內檢獲30多元，不足以他生活，相信有人透過電子錢包給他生活費用。