梁凌杰死因聆訊｜梁凌杰父稱兒子孝順具正義感　梁母稱一家人甚少談時事　胞妹稱兄長無情緒問題 (18:08)

呈堂的入境處紀錄顯示，梁凌杰的父母和胞妹均於前年8月29日早上近10時經香港機場離境，截至今年5月4日沒有任何入境紀錄。另根據警員曾志安的書面供辭，從前年6月17日起，梁父梁母和其胞妹透過律師樓，五度去信警署查詢案件詳情等，警方多次表示案件仍在調查中。前年8月27日，3名家屬在律師陪同下到警署錄口供；及至今年2月，警方致電律師樓告知死因研訊詳情後，律師樓回覆稱沒有收到家屬的指示。

死因研訊主任及後讀出3名家屬的書面供辭。與梁凌杰年紀相差8年的胞妹梁凱怡表示，兩兄妹相處融洽，她認為兄長沒有情緒問題。胞妹憶述事發當晚前往上環出席飲宴，其間突然收到父親來電稱「即刻去醫院睇阿哥咩事」，她遂到律敦治醫院了解情况。胞妹稱，當時獲警員告知兄長「喺金鐘跌咗落嚟」、「已經唔係到啦」，及後有醫生交代兄長失足墮下後受傷和心臟停頓，經搶救後不治。胞妹深感憂傷，翌日凌晨看到兄長遺體才平復心情。

梁凌杰母︰得悉兒子死訊晴天霹靂

母親彭蕙霞供稱，兒子事發時從事金融工作，與父母和兩姊妹的關係不錯，一家人甚少談及時事。梁母表示，當晚收到警員來電後，她問「我個仔係咪犯咗事？」，警員並無直接回答問題，僅稱「你個仔情緒好激動」，要求她盡快前往醫院。梁母在醫院得悉兒子的死訊，頓感晴天霹靂。

父親梁勝則表示，兩父子較少面對面溝通，但稱兒子肯陪親人到不同地方祭祖，形容兒子為人孝順和具正義感。梁父稱，他得悉兒子的噩耗後感到不適，被送往急症室接受心電圖檢查，後來只記得陸續有朋友前來安慰，他的心情漸漸平復。聆訊明（12日）續。

梁凌杰死因聆訊 相關報道：

梁凌杰記事簿：對香港心灰意冷、我們不是暴動、林鄭落台

警稱現場檢獲梁凌杰疑似遺書、綠色殯葬表等

梁凌杰死因研訊 官解散陪審團：有人聽不清證供（5月10日）