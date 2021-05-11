中度智障巴裔青年燒膠袋判入更生中心　官寄語珍惜往後生活 (17:38)

辯方為現年19歲的被告Hamaad Mahmood求情稱，被告小時候被評定智商為47，智力相等於9至10歲小孩的智力，分辨是非和控制情緒的能力較弱。被告出身基層家庭，父親要養活一家九口，為口奔馳而沒給被告指導，被告一時迷失而犯案，現已感到懊悔，承諾不再參加示威。

李官判刑指出，縱火罪一般須判處數以年計的監禁，但因本案有特殊之處，他不會視為一般縱火案處理。他解釋，本案的情節輕微，被告點燃的只是膠袋，不是汽油彈或天拿水等物品，他在警員眾目睽睽下放在大閘上，沒造成物件損毁，亦對公眾安全無礙。

李官續稱，被告家庭有令人同情之處，其智商亦影響到判斷能力，案情中被告於犯案後進入夾公仔店玩耍，被捕時仍手持公仔，其天真單純可見一斑，認為其個人情況是有力的求情理由，最終判被告入更生中心。

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