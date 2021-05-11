親父認非禮未成年女兒囚一年 (18:00)

被告為51歲保安員及倉務員，於內地出生，現居香港，是案發時15歲女事主X的父親。被告承認於2020年1月5日，在大圍一個單位內非禮X。

法官林嘉欣判刑時，提及X的臨牀心理報告，稱X在事件後一直感到無助，現時只能在朋輩間得到支持及安全感；X仍擔心會再遭侵犯，例如當她看到與被告年紀相近的男士時，會感到害怕，並擔心自己有危險而傾向避開及逃離現場。X甚至擔心一旦再見到被告時，被告不只是侵犯她，而是強姦她，或者就揭露其惡行而遭被告報復。

林官另引述被告的臨牀心理報告，稱被告過去10年在生活上有長期壓力，情緒協調能力不足，未能控制自己的性衝動，亦不太了解事件對X的傷害，不過經評估後認為被告重犯機會低，建議為被告接受心理治療。

林官認為判刑需具阻嚇性，基於被告的行為、嚴重程度、對X的影響及被告背景等，判被告即時監禁一年。林官同時關注X的心理狀態，認為X事後一直只透過麻痺自己來處理事件帶來的影響，未能宣泄情緒，另X雖然想一家團聚，但不確定是否安全，因此希望社署或其他非牟利社福機構能為X提供即時及長期的援助。