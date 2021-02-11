濾水廠保安涉斬死同僚　自辯稱錄口供「亂噏」　改口稱犯案時「短暫精神錯亂」 (15:20)

保安員章美德（現年60歲）被控於2018年8月5日，在香港謀殺吳崇禧（終年59歲）。

被告在警方錄影會面中，講述他當日犯案的經過。不過被告今出庭自辯稱，當時他跟警方所說全屬「亂噏」，「我殺咗個人，我心靈都有創傷」，認為警察在他犯案數小時後便落口供，壓力很大便隨口回答。

控方問被告，事主當時有否極痛苦地尖叫，被告起初表示不想回答，後來改稱「我聽唔到任何聲音，我淨係不停斬佢」，又稱「冇錄音啫係冇啦，爭拗呢啲無意思」。

被告：同啲人講真主偉大，然後引爆自殺差唔多啫

被告表示，他施襲前瘋狂高呼「斬X死佢」，是進入了精神錯亂，「同啲人講真主偉大，然後引爆自殺差唔多啫」。控方問被告，是否要為事主的各處傷害負責，被告回答「我話我唔負責都唔得㗎啦」，又稱自己一早認罪，願意接受法律制裁。聆訊下午續。

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