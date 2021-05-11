涉未經准許逗留校內　興德學校前校長助理申上訴終院許可被拒 (14:00)

上訴方爭議《教育條例》違憲，不合比例地限制了上訴人張錦（45歲）在選擇職業、遷徙往來的自由。上訴方指出，現時上訴人只因不再是註冊教員，便需在每次進出學校前作出申請，對他而言猶如頒下一個進出學校的永久禁制令，令他連任職送貨員或郵差送貨到學校也有困難，認為即使任何理由也不能證明此限制合理。

上訴方又稱，條例沒有清楚定義「學校」一字，令上訴人無所適從，不知道是否連商場內的補習中心也會被視為學校，需要申請才能進入。

終院常任法官李義指出，控罪並非着眼於是否進入學校，而是有否獲得准許，但明顯上訴人從沒就此向校方申請。

李官又質疑上訴方提及的職業、遷徙自由均不是絕對權利，這些權利必然可在某些情況下，受到一些合比例的限制，惟本案中沒有任何證據說明上訴人被取消教員註冊的原因，因此未能判斷究竟條例有否對上訴人造成不合比例的限制。

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