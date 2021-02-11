「王婆婆」涉襲擊高院保安員受審　稱身體狀況不佳未能閱畢文件　獲安排傳譯員協助 (14:35)

以往不時參與示威及到法院旁聽社運案件的「王婆婆」王鳳瑤，被指前年1月在高等法院大堂涉嫌襲擊一名保安員，被控一項普通襲擊罪。案件原定今年3月25日開審，惟王婆婆因精神狀態欠佳及未閱畢文件，押後至今（11日）於東區裁判法院開審。王婆婆今在庭上自言身體狀況不佳，沒能力閱畢共約60頁、包括本案不使用的文件。裁判官王證諭指出，法庭須確保被告有足夠時間了解控方的證據，一度休庭讓法庭傳譯員協助被告閱讀文件及觀看長約55分鐘的閉路電視片段。

被告王鳳瑤（64歲）被控於2019年1月22日，在高等法院大樓地下大堂襲擊胡婉鴻。

王婆婆要求法庭容許保持沉默 官︰呢個係你嘅權利唔使法庭容許

王婆婆今沒有律師代表，親自應訊。她在庭上表示會堅持「公民抗命」，過程將「不答辯、不自辯、不求情、不盤問證人，盡量保持沉默」，希望法庭容許，裁判官王證瑜隨即表示「保持緘默唔使法庭容許，呢個係你嘅權利嚟嘅」。

王婆婆又向裁判官表示「我想有個獨立調查委員會，去查警方及高等法院保安，佢哋係一group㗎！」裁判官回應指出，其他人或組別是否有問題或責任，並非在此刑事審訊要處理的事宜。

王婆婆稱自己身體狀況不佳，「睇唔到一頁，精神就好差」，明言自己未曾閱畢所有文件。裁判官稱，本案涉及的並非複雜的指控，相信客觀而言，被告有足夠時間閱讀文件，但正如被告提到自己的個人原因，法庭可休庭安排傳譯員協助被告閱讀文件，包括控方不依賴的文件如醫療報告等，以確保審訊全面。聆訊午續。